Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 12:35

(расширенная версия, добавлены высказывания спецпосланника ООН по Сирии)

Париж. 30 октября. ИНТЕРФАКС - В Женеве в среду стартовала работа сирийского конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы и проведение выборов в Сирии.

В начале заседания, посвященного началу работу комитета, выступил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, который указал на "историческую важность" этого события.

"Это исторический момент, потому что впервые 50 выбранных представителей от правительства и 50 выбранных представителей от оппозиции сидят лицом к лицу..., чтобы работать над ключевыми проектами - новыми договоренностями по конституции Сирии", - сказал Педерсен.

По его словам, важно, что в работе комитета участвуют представители гражданского общества из разных регионов Сирии.

"Я знаю, что не так просто для вас всех находиться здесь вместе... Но факт того, что вы все здесь, готовые начать диалог и переговоры, вселяет надежду в души всех сирийцев", - отметил спецпосланник генсека ООН.

Педерсен выразил благодарность всем участникам встречи и попросил их проявлять терпение и быть готовыми к компромиссам, поскольку им "делегированы важные полномочия и доверие" для решения сирийского кризиса.

По обе стороны от Педерсена на первом заседании сидят сопредседатели комитета - один от Дамаска, второй - от оппозиции.

Комитет состоит из 150 членов. В него входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов. Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

Предполагается, что вскоре после начала работы комитета заседания будет проводить рабочая группа в составе 45 человек: 15 - представителей властей Сирии, 15 - членов оппозиционной сирийской комиссии по переговорам, еще 15 - представители сирийского гражданского общества. Затем решения будут утверждаться общим составом.

В соответствии с уже согласованными правилами функционирования комитета именно сирийская конституция Сирии 2012 года должна стать базой для дальнейшей работы.

Решение о создании конституционного комитета было принято на прошедшем 30 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. Ожидалось, что комитет начнет работу в начале этого года, однако из-за разногласий по ряду кандидатур в списке от гражданского общества, а также некоторые процедурные вопросы до последнего времени не позволяли запустить его функционирование.

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