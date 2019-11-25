Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 13:16

Дубай. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Второе заседание малой группы сирийского Конституционного комитета началось в Женеве в понедельник, сообщает агентство САНА.

Встречи участников группы будут проходить за закрытыми дверями, сообщает агентство со ссылкой на канцелярию спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Первый раунд переговоров комитета состоялся 4-8 ноября. В ходе переговоров участники группы обсудили вопросы, касающиеся не только конституции, но и конфликта в Сирии в целом. Педерсен по итогам переговоров заявил, что дискуссия подчас была непростой, но ее участники не избегали трудных тем и вели обсуждения в профессиональном ключе.

В малую группу входят 45 делегатов, 15 из них представляют сирийские власти, 15 - оппозицию, а еще 15 - гражданское общество.

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