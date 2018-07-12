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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 10:07 12.07.2018 - 10:07

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Жители хорватской столицы в ночь на четверг отметили народными гуляниями победу сборной Хорватии над английскими футболистами в полуфинальном мачте Чемпионата мира по футболу-2018, сообщают европейские СМИ.

Десятки тысяч людей, одетых в бело-красные цвета, шумно праздновали всю ночь выход сборной страны в финал. Главным местом сбора футбольных фанатов в Загребе стала площадь Бана Йосипа Елачича, где был установлен гигантский экран, на котором в прямом эфире показывали матч Хорватия-Англия.

После финального свистка болельщики стали громко распевать гимн Хорватии. Многие из собравшихся зажигали файеры, которые окрашивали небо в красные цвета.

Жители Загреба вывешивали из окон своих домой хорватские флаги. Проезжавшие по улицам города автомобили громко сигналили.

Болельщики танцевали и скандировали: "Мы идем к победе, мы не уступим!".

Праздничные гулянья прошли и в других хорватских городах, в частности, в Дубровнике и Сплите.

Накануне на московском стадионе "Лужники" состоялся второй полуфинальный матч, в ходе которого Хорватия одержала победу над Англией со счетом 2:1. Теперь хорватские футболисты в воскресенья встретятся в финальном матче ЧМ с французами, которые ранее обыграли сборную Бельгии.

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