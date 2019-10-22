Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:30

*** В полете участвовали стратегические бомбардировщики Ту-95 и самолет ДРЛО А-50

***Нарушения воздушного пространства Южной Кореи не было

Гонконг. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Всего шесть российских военных самолетов во вторник вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По данным JCS, речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, о двух стратегических бомбардировщиках Ту-95 и трех истребителях Су-27. В JCS отметили, что самолеты пролетали в районе контролируемых Южной Кореей островов Токто (японское название - Такэсима), острова Чеджудо в Корейском проливе и над Желтым морем, заранее не уведомив о полете южнокорейскую сторону.

Однако российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, уточнили в JCS.

После того, как самолеты РФ засекли над островом Уллындо, им навстречу подняли истребители ВВС Южной Кореи, включая F-15K, которые предприняли "должные меры", чтобы российские самолеты покинули эту зону.

По данным "Ренхап", это уже 20 случай за этот год, когда российские самолеты нарушают зону опознавания ПВО Южной Кореи.

В то же время, напоминает агентство, эта зона, впервые введенная еще в 1951 году ВВС США в годы Корейской войны, не является частью воздушного пространства Южной Кореи и не подпадает под действие международного права. Кроме этого, в 2018 году Сеул расширил границы этой зоны в ответ на аналогичные меры, предпринятые Пекином в отношении собственной зоны опознавания ПВО.

23 июля, напоминает "Ренхап", российский военный самолет А-50 дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем в районе группы островов Токто, и тогда южнокорейские истребители сделали предупредительные выстрелы.

Это произошло вскоре после того, как два российских и два китайских военных самолета входили в южнокорейскую зону опознавания ПВО между островами Токто и Уллындо, добавляет агентство.

Минобороны РФ в ответ отвергло обвинения Сеула, заявив, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Также 23 июля командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО).

"Южнокорейские летчики не в первый раз пытались помешать выполнению задания самолетами дальней авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО", - сказал он.

"Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - заявил Кобылаш.

В свою очередь официальный представитель Минобороны Китая старший полковник У Цянь заявил журналистам, что при осуществлении совместного патрулирования в небе над Северо-Восточной Азией китайские и российские самолеты действовали в полном соответствии с международными законами.

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