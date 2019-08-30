Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Руководство расположенного в Вашингтоне Смитсоновского национального зоопарка надеется, что торговый спор США и Китая не приведет к тому, что их лишат привезенных из КНР больших панд, сообщает газета The Hill.

Все панды, которые содержатся в вольерах зоопарка, принадлежат Китаю, а вашингтонское учреждение их просто арендуют. Договор об аренде двух взрослых панд заключен на 20 лет, и истекает он в декабре 2020 года.

Детеныш этих двух панд по кличке Бэй Бэй, которому в августе исполнилось 4 года, в соответствии с соглашением двух стран будет в ближайшие месяцы отправлен обратно в Китай в рамках китайской программы по разведению панд.

Еще двое медвежат, родившихся у арендуемых американским зоопарком панд, были возвращены в Китай в последние несколько лет.

Между тем, в зоопарке надеются, что, несмотря на напряженность в торговой сфере между Китаем и США, китайская сторона разрешит оставить после 2020 года взрослых панд в Вашингтоне.

Представитель Смитсоновского зоопарка Памела Бейкер-Массон сообщила изданию The Hill, что пока переговоры о продолжении аренды не начинались. По ее словам, сейчас руководство зоопарка сосредоточено на том, чтобы подготовить отправке Бэй Бэя в Китай.

Газета отмечает, что панды в течение долго времени считались символом дипломатических отношений США и Китая. Бывшая леди США Мишель Обама и первой леди Китая Пэн Лиюань в 2015 году вместе участвовали в церемонии, посвященной присваиванию кличке детенышу двух китайских панд.

Ранее в этом месяце Вашингтон объявил о введении 10%-ной пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее министерство торговли внесло коррективы и объявило, что введение пошлины на ряд товаров будет отложено до 15 декабря.

Вслед за этим Китай объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год. Это заявление Пекина вызвало жесткую реакцию Трампа: он объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд в год будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

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