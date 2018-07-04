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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 11:37 04.07.2018 - 11:37

*** Террористы пишут, что он был убит в Хомсе, где против ИГ вели бои военные Сирии и РФ

Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Сын главаря ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был убит в ходе боестолкновений с сирийскими правительственными войсками, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на появившиеся в интернете сообщения террористов.

Как сообщает "Ассошиэйтед пресс" в аккаунтах, связанных с террористической группировкой, вечером во вторник была размещена фотография мальчика с оружием в руках, его называют Хузайфой аль-Бадри - сыном лидера ИГ. Террористы при этом поясняют, что в настоящее время мальчик мертв.

Агентство отмечает, что в ИГ не уточняют дату смерти сына А.Б.аль-Багдади. В сообщениях террористов говорится, что он был убит в ходе боев с участием российских и сирийских военных на электростанции в провинции Хомс.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти самого А.Б.аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

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