Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 11:57

Стамбул. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Девятое патрулирование провели турецкие и российские военнослужащие на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб, сообщило в четверг министерство национальной обороны Турции.

"В рамках турецко-российского соглашения на трассе М4 в Идлибе было проведено девятое совместное патрулирование при участии сухопутных и воздушных групп", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в твиттере турецкого оборонного ведомства.

Трасса М4 связывает сирийские города Алеппо и Хасеке, она находится на расстоянии 30 км от границы с Турцией

Восьмое совместное патрулирование было проведено во вторник.

1ар ав

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