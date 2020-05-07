Стамбул. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Девятое патрулирование провели турецкие и российские военнослужащие на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб, сообщило в четверг министерство национальной обороны Турции.
"В рамках турецко-российского соглашения на трассе М4 в Идлибе было проведено девятое совместное патрулирование при участии сухопутных и воздушных групп", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в твиттере турецкого оборонного ведомства.
Трасса М4 связывает сирийские города Алеппо и Хасеке, она находится на расстоянии 30 км от границы с Турцией
Восьмое совместное патрулирование было проведено во вторник.
1ар ав