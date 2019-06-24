Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в понедельник в Иерусалиме с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Встреча проходит за закрытыми от прессы дверями, перед ее началом Патрушев и Болтон сделали несколько совместных фотографий.

Яч

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