Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 8:47

Иерусалим. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.

Перед тем, как собеседники удалились в комнату для переговоров, к ним обратился с приветственной речью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Главы делегаций России, США и Израиля также сфотографировались с Нетаньяху.

Перед началом церемонии открытия встречи Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат также успели кратко пообщаться втроем.

***/ мф

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