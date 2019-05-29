Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 9:28

Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Члены парламента Израиля в среду должны рассмотреть законопроект о роспуске Кнессета во втором и третьем чтениях, передают израильские СМИ.

Так, рассмотрение законопроекта начнется примерно в полдень и может продлиться до полуночи. В это же время истекает отведенный премьеру Биньямину Нетаньяху срок на формирование нового коалиционного правительства. Переговоры по этому вопросу продолжаются, однако как отмечают СМИ, шансов на успех - все меньше.

Согласно израильскому законодательству, после выборов в Кнессет президент страны поручает кандидату в премьер-министры сформировать правительство. На это ему отводится максимум 42 дня. После этого он выносит на голосование состав предложенного правительства, который должен быть одобрен минимум 61 голосом из 120, имеющихся в Кнессете.

Если ему не удастся сформировать коалицию, президент поручит это другому кандидату. В данном случае наиболее вероятным кандидатом считается один из лидеров оппозиционной партии "Кахоль-лаван" Бенни Ганц, которая по итогам выборов получила столько же мест в парламенте, сколько и "Ликуд" Нетаньяху - 35 мест.

Однако, как отмечают СМИ, если закон о роспуске Кнессета и о проведении новых выборов, который ранее уже прошел одно чтение, пройдет еще два и будет принят до полуночи, а Нетаньяху не удастся сформировать коалицию, тогда Ганц эту возможность потеряет. Однако, СМИ Израиля отмечают, что у него практически нет шансов на формирование коалиционного правительства.

В первом чтении законопроект одобрили 66 депутатов, однако 10 парламентариев не голосовали.

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