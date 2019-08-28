Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 20:28

Иерусалим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Мобильные телефоны израильского политика Бенни Ганца и нескольких его помощников подверглись мощной атаке неких российских хакеров, передают в среду израильские СМИ со ссылкой на данные IT-компании CGI Group.

По данным израильского "12-го канала", который ссылается на доклад этой частной компании, Ганц и его сотрудники подверглись "беспрецедентной по мощности атаке со стороны российских хакеров". При этом название группы хакеров не сообщается, как и примерная дата кибератаки.

Ганц является одним из лидеров партии "Кахоль-Лаван", которая считалась главным конкурентом партии "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на выборах в апреле 2019 года.

1эф во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!