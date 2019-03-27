Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 16:26

Иерусалим. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Израильские и французские официальные лица выражают соболезнования в связи с кончиной французского пилота Мишеля Бако, который был капитаном самолета, захваченного палестинскими террористами в 1976 году и угнанного в аэропорт Энтеббе, сообщает в среду The Jerusalem Post.

М.Бако скончался накануне в возрасте 95 лет в Ницце на юге Франции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал М.Бако "героическим пилотом". "Я отдаю дань памяти и приветствую храбрость Мишеля", - написал он в своем аккаунте в Twitter. Президент Израиля Реувен Ривлин в свою очередь указал, что М.Бако был "истинным другом еврейского народа".

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози со своей стороны также выразил восхищение мужеством М.Бако. "Он отказался покинуть пассажиров. Этих пассажиров захватили в заложники лишь потому что они были израильтянами или еврейского происхождения. Он рисковал своей жизнью. Мишель мужественно отказался примириться с антисемитизмом", - отметил К.Эстрози

27 июня 1967 года боевики пропалестинских группировок захватили пассажирский самолет компании Air France, следовавший из Тель-Авива в Париж. Террористы вынудили экипаж совершить посадку в аэропорту Энтеббе близ столицы Уганды - Кампалы.

Террористы освободили пассажиров с неизраильскими паспортами и нееврейскими именами, оставив в заложниках свыше 80 человек. Экипаж самолета во главе с М.Бако по собственной инициативе тогда принял решение остаться с заложниками, несмотря на то, что большинство членов экипажа были гражданами Франции, не имевшими никакого отношения к Израилю.

4 июля 1976 года израильский спецназ провел в Энтеббе операцию, освободив подавляющее большинство заложников. В ходе штурма самолета четверо заложников погибли. Пять военнослужащих были ранены, а командир группы, брат нынешнего израильского премьера подполковник Йонатан Нетаньяху был убит.

За свой отказ покинуть, как предлагали террористы, пассажиров и самолет, капитан экипажа М.Бако получил выговор от руководства компании Air France и был на некоторое время отстранён от работы. Позднее М.Бако удостоился высшей награды Франции - ордена Почётного Легиона, а остальные члены экипажа получили орден "За заслуги".

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