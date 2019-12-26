Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 9:51

Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - В Израиле в четверг проходят выборы председателя правящей партии "Ликуд", за пост которого ведут борьбу премьер-министр Биньямин Нетаньяху и депутат Гидеон Саар.

Более 100 избирательных участков открыты по всему Израилю с 9:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 23:00. Ожидается, что результаты будут объявлены в ночь на пятницу.

Проголосовать на выборах смогут свыше 116 тыс. членов "Ликуда", которые делают членские взносы.

С 2005 года "Ликуд" возглавляет Нетаньяху. Он также возглавлял эту партию в период с 1993 года по 1997 год. Многие члены "Ликуда" перед праймериз поддержали Нетаньяху, но многие из них не стали оглашать свою позицию. Фаворитом на пост израильские СМИ считают именно премьера.

Саар ранее возглавлял министерство просвещения и министерство внутренних дел Израиля.

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