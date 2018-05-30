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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 16:40 30.05.2018 - 16:40

Иерусалим. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Профильный комитет министерства обороны Израиля одобрил в среду планы на строительство более 2 тыс. единиц жилья на территориях Западного берега реки Иордан, сообщает в среду "Таймс оф Исраэл".

При этом строительство более 1,2 тыс. единиц жилья было одобрено на стадии предварительного согласования, а строительство еще 775 единиц жилья уже окончательно согласовано.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что вынесет на утверждение Высшего совета по планированию план строительства 2,5 тыс. единиц жилья в округе Иудеи и Самарии на Западном берегу реки Иордан в 2018 году.

Речь идет о строительстве в таких городах, как Маале-Адумим, Ариэль, Кирьят-Арба, а также в поселениях Авней-Хефец, Тальмон, Кфар-Эцион и Халамиш.

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