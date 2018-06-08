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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 9:26 08.06.2018 - 09:26

Иерусалим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Израиля готовятся реагировать на массовые протесты палестинцев, которые могут пройти позднее в пятницу в секторе Газа, пишет израильская газета "Таймс оф Исраэл".

По словам одного из командующих Армии обороны Израиля, протесты могут привести к эскалации напряжения и новым столкновениям, подобным тем, что произошли 14 мая.

"Я не буду удивлен, если в протестах погибнут 40 человек, но я хотел бы, чтобы их было ноль", - сказал военнослужащий, обвинив в эскалации палестинское военизированное движение ХАМАС.

По данным издания, Армия обороны Израиля ожидала, что массовые протесты в секторе Газа пройдут в минувший вторник, который совпал с 51-й годовщиной Шестидневной войны. Однако ХАМАС призывал палестинцев выйти на улицы сектора Газа в пятницу - последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадана.

Ситуация в секторе Газа начала осложняться в конце марте 2018 года с первых акций протестов палестинцев у укреплений сектора Газа. Крупнейшие столкновения палестинцев, среди которых были вооруженные члены ХАМАС, и израильских военных пришлись на 14 мая - годовщину основания еврейского государства, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.

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