Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 11:43 24.05.2018 - 11:43

Иерусалим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман на следующей неделе вынесет на утверждение Высшего совета по планированию план строительства 2,5 тыс. единиц жилья в округе Иудеи и Самарии на Западном берегу реки Иордан в 2018 году, сообщает в четверг сайт "Едиот Ахронот".

"Мы серьезно настроены на строительство в Иудее и Самарии и выполняем это обязательство. На следующей неделе в совете по планированию мы одобрим (строительство - ИФ) 2,5 тыс. новых единиц жилья с немедленным возведением в 2018 году", - цитирует его заявление в "Твиттере" газета.

Он добавил, что позднее "мы будем добиваться одобрения (строительства - ИФ) тысяч дополнительных единиц жилья". По данным издания, речь идет об 1,4 тыс. жилых объектов.

Планируется утвердить строительство в городах Маале-Адумим, Ариэль, Кирьят-Арба, а также в поселениях Авней-Хефец, Тальмон, Кфар-Эцион и Халамиш.

Эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line