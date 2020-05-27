Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 13:02

Иерусалим. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В Израиле продлили учебный год для учащихся школ и детских садов до 13 июля, сообщают израильские СМИ со ссылкой на министерство просвещения.

После 13 июля для учеников младших классов школы и для детских садов откроют детские образовательные лагеря до 6 августа.

Обычно учебный год в Израиле начинается 1 сентября и для учеников младших классов завершается 30 июня, а для учащихся средних и старших классов - 20 июня. В этом году порядок изменился в связи с распространением коронавируса в мире и действовавшим в Израиле режиме изоляции.

В настоящее время жизнь в Израиле постепенно возвращается в привычное русло, число фиксируемых случаев заболевания COVID-19 - очень незначительное.

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