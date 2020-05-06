Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 19:22

Иерусалим. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Члены израильского парламента Кнессета в среду голосуют по поправкам к законопроекту о ротационном правительстве правых и левых партий, сообщают израильские СМИ.

Всего к законопроекту подано порядка тысячи поправок, и рассмотрение и голосование по ним, вероятно, затянется надолго.

Однако, израильские СМИ полагают, что коалиции все-таки удастся получить одобрение большинства членов Кнессета. Для этого необходимо, чтобы она была одобрена 61 депутатом из 120.

Если они одобрят ее, то следующим шагом будет просьба со стороны парламента к президенту Реувену Ривлину дать мандат премьер-министру Биньямину Нетаньяху, чтобы сформировать правительство. После этого Нетаньяху должен будет за две недели решить все вопросы, которые могут возникнуть в этой связи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц в итоге переговоров договорились о формировании правительства национального единства. В рамках соглашения Нетаньяху займет пост премьер-министра на полтора года, а после него он перейдёт на такой же срок к Ганцу.

В Израиле уже более года длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

Между тем, 24 мая начнется судебный процесс против Нетаньяху. В ноябре юридический советник правительства Авихай Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд. Сам Нетаньяху отвергает обвинения и называет их политически мотивированными.

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