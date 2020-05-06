Иерусалим. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские фармацевтические компании и технологические стартапы активно разрабатывают методы лечения коронавируса COVID-19 и борьбы с его распространением, а также инновационные решения, чтобы облегчить жизнь людей во время пандемии.

В частности, в ходе видеоконференции, организованной МИД Израиля, одна из основательниц стартапа Diagnostic Robotics доктор Кира Радински, рассказала об одноименной цифровой платформе для оценки и мониторинга рисков распространения коронавируса. Благодаря технологии, разработанной этой тель-авивской компанией, ежедневно проводится скрининг 8 млн пациентов. С помощью этих данных Минздрав Израиля может оценить районы и скорость распространения заражения.

Пациентам предлагается заполнить простой опросник относительно самочувствия и сообщить о своих симптомах при помощи смартфона или в веб-режиме.

Благодаря использованию этой платформы в Израиле получается сократить нагрузку на систему здравоохранения, более равномерно распределяя силы сотрудников сферы здравоохранения, чтобы они могли оказывать помощь тем пациентам, которые крайне нуждаются в ней, а также снизить загрузку на колл-центры страны.

Также сокращается риск возникновения новых заражений как среди населения, так и среди медработников, поскольку онлайн платформа позволяет каждому человеку провести самостоятельную диагностику своего состояния. Кроме того, благодаря скринингу симптомов, платформа выявляет зараженных COVID-19 еще до того, как они заподозрят заболевание и пойдут сдавать тест.

Кроме того, в ходе конференции глава израильской фармацевтической компании Kamada Амир Ландан рассказал об успехах в разработке лечения коронавируса при помощи очищенной плазмы крови. По его словам, компания планирует собирать плазму у тех, кто вылечился от COVID-19, и самостоятельно ее очищать и готовить к применению для лечения тяжелых больных.

"Выздоравливающие пациенты с COVID-19 имеют антитела к вирусу. Эти антитела потенциально способны смягчать тяжесть течения болезни зараженных коронавирусом и потенциально могут предотвращать его", - сказал он.

Разработкой методики эта компания будет заниматься совместно с компанией Kedrion, которая будет заниматься сбором и поставкой плазмы от пациентов.

Глава компании заверил, что технология абсолютно безопасна, однако, он пока не уточнил, когда этот метод будет применяться. По его словам, продукт находится на стадии клинической разработки.

Представитель базирующейся в Хайфе биотехнологической компании Pluristem Дана Рубин рассказал о препаратах регенеративной клеточной терапии на основе плаценты, которые показывают эффективность при лечении пациентов с высоким риском смертности. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение компании 50 млн евро на проведение третьей фазы клинических исследований продуктов на основе плаценты.

Кроме того, в Израиле активно занимаются развитием технологий, облегчающих жизнь человека во время пандемии и минимизирующих риски заразиться. Так, глава компании Flytrex Ярив Баш рассказал о сервисе доставки продуктов, медикаментов при помощи дронов, разрабатываемых базирующейся в Тель-Авиве компанией. Он отметил, что доставка необходимых товаров при помощи беспилотников осуществляется безопасно и быстро, без ненужного контакта между людьми.

Директор по развитию бизнеса компании Kalutra Ноа Орон рассказала о технологии виртуальных классов, благодаря которой студенты и учащиеся могут продолжать процесс обучения онлайн. Уникальность этой платформы заключается в том, что в видеоконференции одновременно могут принимать участие до 500 участников. С начала вспышки коронавируса в мире и до июня 2020 года компания предлагает образовательным учреждениям воспользоваться бесплатно ее услугами.

Также Йоав Нави, глава израильской компании Legend, сообщил участникам видеоконференции о системе, предлагающей детям не отказываться от занятий спортом на время изоляции и продолжать тренировки с виртуальным тренером. На этой платформе дети выбирают тот или иной вид спорта, получают задания от тренера, набирают баллы и соревнуются со сверстниками во всем мире.

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