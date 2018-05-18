Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 17:25 18.05.2018 - 17:25

Иерусалим. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели раскритиковала предложение, одобренное большинством голосов в Совете по правам человека ООН, о проведении независимого международного расследования столкновений израильских военных и палестинцев в секторе Газа, пишет в пятницу "Таймс оф Исраэл".

"Совет по правам человека ООН предпочитает поддерживать ХАМАС вместо того, чтобы поддержать право Израиля защищать себя от террора. У нас нет намерения сотрудничать с международным комитетом по расследований, который хочет диктовать результаты, не связанные с фактами", - заявила Ц.Хотовели.

Ранее сообщалось, что за проект резолюции, призывающий к проведению расследования, проголосовали 29 стран, 14 стран воздержались от голосования (среди них Германия и Великобритания), а также две страны - США и Австралия - проголосовали против расследования.

Целью расследования будет установить, имело ли место нарушение прав человека в секторе Газа, в восточной части Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.

Голосование проводилось на 28-ой специальной сессии Совета "Нарушения международного права в ситуации с гражданскими протестами в палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Жертвами столкновений, произошедших в понедельник на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.

Эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line