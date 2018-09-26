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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 11:07 26.09.2018 - 11:07

Иерусалим. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона отвергла предложения Израиля направить в страну политиков для урегулирования ситуации после инцидента с самолетом Ил-20 над Средиземным морем, и в итоге в Москву отправилась израильская военная делегация, сообщает в среду газета "Гаарец" со ссылкой на источники.

Изначально, пишет газета, Израиль планировал отправить в Москву делегацию, которую должен был возглавить глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат. В состав делегации должны были войти представители Армии обороны Израиля и ее Генерального штаба.

Россия отвергла такое предложение, пишет газета.

"Как сообщают несколько источников, рассматривалась возможность того, чтобы в Москву отправились премьер-министр Биньямин Нетаньяху или министр обороны Авигдор Либерман, чтобы попытаться все уладить", - пишет газета.

"Россия, однако, предпочла, чтобы контакты остались на профессиональном уровне между (командующим ВВС генерал-майором Амикамом) Норкиным и российским командующим военно-воздушными силами", - отмечает "Гаарец".

Во вторник Б.Нетаньяху отправился на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Там в среду у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, пишет газета, тема напряженности в отношениях с Россией и ситуация в Сирии займет значительную часть встречи.

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг посетил в Москву в сопровождении представительной военной делегации для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20. В Москве израильские военные представили доклад по происшествию.

Во вторник Б.Нетаньяху заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным достигли договоренности о встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

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