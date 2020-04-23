Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 17:36

Иерусалим. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководство Израиля может позволить небольшим магазинам и предприятиям в сфере услуг возобновить работу уже с пятницы, пишет в четверг "Едиот Ахронот".

Ожидается, что израильское правительство может позже в четверг принять решение о том, что работу возобновят небольшие магазины, пункты обмена валют, парикмахерские, салоны красоты, автосервисы и прочие подобные предприятия в сфере услуг.

Однако, если им будет позволено возобновить работу, они должны будут соблюдать строгие правила работы с клиентами. Их также разъяснят позднее.

Торговые центры Израиля пока останутся закрытыми.

Кроме того, министерство образования Израиля распорядилось, чтобы сотрудники образовательных учреждений начали выходить на работу и готовить учебные заведения к возвращению школьников и студентов. В частности, на работу вызвали директоров, завучей, библиотекарей и секретарей.

В Израиле к настоящему моменту зарегистрировано 14,5 тыс. случаев заражения, 191 человек скончался.

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