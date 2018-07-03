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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 15:09 03.07.2018 - 15:09

Иерусалим. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел на военной базе, расположенной в окрестностях города Деръа на юго-западе Сирии.

База, расположенная в районе населенного пункта Тафас, примерно в 20 км от границы с Израилем и в 5 км от границы с Иорданией, находится под контролем Ирана и используется, в том числе, для хранения вооружений, сообщило во вторник израильское интернет-издание NEWSru.co.il.

Удар по базе, которая использовалась и правительственными силами, был нанесен одной из оппозиционных группировок, отмечает издание со ссылкой на сообщения из Сирии.

В последние несколько недель сирийская армия ведет наступление в провинции Деръа против террористических группировок. В этой провинции находится южная зона деэскалации, где гарантами прекращения огня выступают РФ, Иордания и США.

Израиль добивается вывода из этой зоны всех иранских и проиранских формирований.

1ак др

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