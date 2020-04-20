Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 18:14

***Традиционного авиашоу на праздник не будет

Иерусалим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В Израиле на 40% сократились продажи атрибутики, связанной с Днем независимости страны, в том числе флагов, сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post.

Это связано с резким сокращением заказов от гостиниц, ресторанов, магазинов и организаторов культурных мероприятий, отмечает газета.

В Израиле отменили авиационное шоу, которое традиционно проводят в День независимости. Это сделали, чтобы избежать скопления людей в период эпидемии коронавируса, сообщает газета.

Вместо него четыре самолета Военно-воздушных сил Израиля пролетят над больницами страны, чтобы продемонстрировать поддержку медикам.

В Израиле коронавирус выявили более чем у 13,6 тыс. человек, 174 человека скончались.

День независимости Израиля - основной государственный праздник страны, отмечаемый ежегодно в честь провозглашения Государства Израиль в 1948 году. Он отмечается 5 числа месяца ияра по еврейскому календарю или переносится на ближайший четверг, если 5 ияра выпадает на выходные, поэтому по григорианскому календарю этот праздник каждый год приходится на разные даты.

В 2020 году День независимости Израиля празднуется с вечера 28 апреля до вечера 29 апреля.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!