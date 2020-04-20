***Традиционного авиашоу на праздник не будет
Иерусалим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В Израиле на 40% сократились продажи атрибутики, связанной с Днем независимости страны, в том числе флагов, сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post.
Это связано с резким сокращением заказов от гостиниц, ресторанов, магазинов и организаторов культурных мероприятий, отмечает газета.
В Израиле отменили авиационное шоу, которое традиционно проводят в День независимости. Это сделали, чтобы избежать скопления людей в период эпидемии коронавируса, сообщает газета.
Вместо него четыре самолета Военно-воздушных сил Израиля пролетят над больницами страны, чтобы продемонстрировать поддержку медикам.
В Израиле коронавирус выявили более чем у 13,6 тыс. человек, 174 человека скончались.
День независимости Израиля - основной государственный праздник страны, отмечаемый ежегодно в честь провозглашения Государства Израиль в 1948 году. Он отмечается 5 числа месяца ияра по еврейскому календарю или переносится на ближайший четверг, если 5 ияра выпадает на выходные, поэтому по григорианскому календарю этот праздник каждый год приходится на разные даты.
В 2020 году День независимости Израиля празднуется с вечера 28 апреля до вечера 29 апреля.
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