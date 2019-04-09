Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 14:55

***К процессу были привлечены более 1 тыс. человек

Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В партии "Ликуд", возглавляемой премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявили, что наняли более 1 тыс. наблюдателей для проведения скрытой съемки во время парламентских выборов во вторник, сообщает израильская газета "Таймс оф Исраэл".

"В партии "Ликуд" подтвердили, что наняли 1200 наблюдателей и дали им скрытые камеры, и при этом заявили, что сделали это для фиксации нарушений на выборах", - отмечает издание.

Между тем, по словам представителя партии "Ликуд", видеокамеры вовсе не были скрытыми, а были хорошо заметны на территории избирательных участков в городах, населенных арабским населением.

"(Камеры - ИФ) не были спрятаны, они были видны и были расположены в тех городах, где вероятны нарушения в ходе выборов", - приводит "Таймс оф Исраэл" слова представителя.

Ранее во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля заявила о противозаконности скрытой видеосъемки избирательного процесса. Такое заявление было сделано после того, как полиция и сотрудники избирательных участков обнаружили, что наблюдатели и члены партии "Ликуд", попытались пронести скрытые камеры на избирательные участки в городах, населенных арабским населением.

В свою очередь, премьер-министр Израиля и глава партии "Ликуд" Б.Нетаньяху, который ранее сам проголосовал на выборах, заявил, что выступает за открытую легальную съемку избирательного процесса. По его словам, она "обеспечивает проведение честных выборов".

"Камеры должны быть везде, и не скрытые", - отметил израильский премьер.

В Израиле во вторник проходят парламентские выборы. Избирательные участки по всей стране открылись в 7:00 мск и будут работать до 22:00.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в течение восьми дней после завершения голосования.

1тэ аю

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