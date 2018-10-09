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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 9:51 09.10.2018 - 09:51

Дели. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция арестовала сотрудника российско-индийского совместного аэрокосмического предприятия BrahMos по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана и других стран, сообщает во вторник канал NDTV со ссылкой на неназванные источники.

Согласно информации канала, мужчину по имени Нишант Агравал арестовали накануне в ходе совместной операции полиции штатов Махараштра и Уттар-Прадеш и военной разведки страны. Это произошло в городе Нагпур штата Махараштра.

По данным канала, Н.Агравал на протяжении четырех лет работал в отделе технических разработок. В полиции сообщили, что на его персональном компьютере были обнаружены секретные сведения.

"На его личном компьютере были обнаружены сведения, не подлежащие разглашению. Мы нашли доказательства его переписки в Facebook с людьми с пакистанскими ID", - заявил каналу глава контртеррористического подразделения полиции Уттар-Прадеш Асим Арун.

Полиция предполагает, что он передавал информацию Межведомственной разведке Пакистана, а также разведслужбам других стран. Его личный и служебный компьютер были изъяты следствием.

Канал отмечает, что ряд экспертов выражают сомнения в том, что Н.Агравал действительно имел доступ к засекреченным данным. Коллеги описывают его как талантливого инженера.

Также, по информации канала, полиция держит под наблюдением двух человек, являющихся научными сотрудниками лаборатории Организации оборонных исследований и разработок, находящейся в подчинении Минобороны Индии в Канпуре в штате Уттар-Прадеш.

Компания BrahMos была создана в 1998 году, ее название образовано от имен рек Брахмапутры и Москвы. Компания занимается разработкой и производством сверхзвуковых крылатых ракет с одноименным названием.

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