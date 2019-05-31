Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 11:28

Дели. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Индии начинает работу в пятницу в обновленном составе, пишет The Times of India.

Церемония приведения к присяге новых министров состоялась накануне вечером в президентском дворце. Ожидается, что в позднее в пятницу состоится первое заседание кабинета министров.

Так, министерство внутренних дел Индии возглавит близкий сподвижник оставшегося на второй срок премьера Нарендры Моди - Амит Шах. Ранее он занимал пост председателя Индийской народной партии.

Дипломат Субрахманьям Джайшанкар стал новым министром иностранных дел Индии. Зарубежные СМИ называют его специалистом по отношениям с Китаем и указывают на то, что такой выбор Моди можно расценивать как желание уделять больше внимания отношениям с этой страной во время его второго срока.

Пост министра финансов заняла Нирмала Ситхараман, ранее она возглавляла министерство обороны страны. Министром торговли и железных дорог Индии назначен Пиюш Гойял.

Всего в правительстве Индии 24 министра и более 30 заместителей министров.

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