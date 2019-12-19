Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 8:57

Дели. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Индийская полиция задержала более 100 участников акций протеста против закона об упрощенной процедуре предоставления гражданства нелегально прибывшим в Индию жителям сопредельных стран, передает в четверг агентство Associated Press (AP).

В частности, задержания прошли в Дели и Бенгалуру - столице штата Карнатака на юге страны. Однако демонстранты пообещали продолжить акции в районе Красного Форта - исторической цитадели Дели - и в окружающих его исторических кварталах.

AP напоминает, что этот закон касается нелегально прибывших в Индию христиан, индуистов и представителей других религиозных меньшинств, которые столкнулись с притеснениями в Пакистане, Бангладеш и Афганистане. Такие категории нелегалов могут рассчитывать на облегченное получение индийского гражданства. Однако этот закон не касается мусульман, в результате чего критики закона обвинили правительство премьера Нарендры Моди в стремлении продолжить вытеснение из общественной жизни 200-милионной исламской общины Индии, а сам закон назвали нарушением светской конституции страны.

Накануне, сообщает AP, власти ввели ограничения на проведение акций протеста в стране, объявили комендантский час в штате Ассам на северо-востоке страны, а также ограничили доступ в Интернет. Так, сложности с подключением к всемирной сети наблюдаются в некоторых частях Нью-Дели.

1аю ар

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