Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 10:02

Дели. 30 января. ИНТЕРФАКС - Правительства Филиппин и Индии в четверг подтвердили первые случаи заболевания новым коронавирусом, сообщили в четверг западные СМИ.

Как сообщают СМИ, инфицированной на Филиппинах является 38-летняя китаянка, которая 21 января вернулась из Уханя (китайская провинция Хубэй).

По данным минздрава Филиппин, заболевшая находится в больнице и на данный момент не имеет симптомов заболевания.

Случай заражения новым коронавирусом обнаружен и в индийском штате Керала.

Как сообщает правительство Индии, пациент изолирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Местные СМИ отмечают, что пациент - студент университета Уханя.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

1ви ар

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