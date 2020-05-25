Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 10:05

Дели. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В Индии в понедельник возобновляют внутренние авиарейсы спустя примерно два месяца после их приостановки, сообщает издание "Таймс оф Индия".

Первый рейс вылетел утром в понедельник из Дели в Пуну.

На борт лайнеров пускают только тех, у кого нет никаких симптомов заболевания коронавирусом, а также зарегистрировавшихся в специально разработанном приложении для отслеживания зараженных COVID-19.

Пассажирам запрещено употреблять пищу в ходе полета, они обязаны носить маски и перчатки.

Однако руководство некоторых индийских штатов выразило недовольство решение возобновить авиасообщение, указав на сложную эпидемиологическую ситуацию. Ряд штатов заявил, что будет в обязательном порядке помещать на карантин прилетающих.

За время пандемии в Индии зарегистрировано 140 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 4 тыс. человек скончались.

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