Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 18:02

Дели. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Более десятка человек погибли при нападении боевиков в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, среди жертв - депутат парламента из национальной народной партии Индии и его сын, передает во вторник канал NDTV.

По данным источников в полиции, депутат Тиронг Абох и ранее получал угрозы расправы над ним. Во время нападения он ехал из соседнего штата Ассам на автомобиле. Группа вооруженных людей преградила путь его автомобилю и еще двум, ехавшим вместе с ним, а затем открыла огонь по ним.

Еще два человека получили тяжелые ранения.

Нападение произошло в одном из населенных пунктов к востоку от административного центра штата, города Итанагар. В штате начали контртеррористическую операцию.

На прошлой неделе в Индии завершились всеобщие выборы, которые длились более месяца. Ожидается, что их результаты будут оглашены 23 мая.

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