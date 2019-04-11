Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 21:14

Дели. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Десятки миллионов индийцев проголосовали в первый день парламентских выборов в Индии, передает в четверг BBC.

Всего в голосовании имеют право принять участие 900 млн избирателей. Выборы будут длиться более пяти недель - до 19 мая, и пройдут в семь этапов. Ожидается, что их результаты будут оглашены 23 мая.

В четверг участки были открыты в штатах: Андхра Прадеш, Аруначал-Прадеш, Ассам, Бихар, Чхаттисгарх, Джамму и Кашмир, Махараштра, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Одиша, Сикким, Телингана, Трипура, Уттар-Прадеш, Утаранчал, Западная Бенгалия, а также на Андаманских островах, Никобарских островах и на островной территории Индии Лакшадвипе.

При этом, в некоторых штатах выборы будут длиться только один день, а в других - несколько, в том числе в Уттар-Прадеш.

На выборах 2014 года победу одержала "Индийская народная партия", а ее кандидат Нарендра Моди стал премьер-министром. В нынешних выборах партия также принимает участие. Одним из основных его соперников считается Рахул Ганди, внук Индиры Ганди. Он пошел на выборы от партии Индийский национальный конгресс.

Всего в нижней палате парламента, состав которой будет определен по итогам голосования, 543 места. Таким образом, партии или коалиции партий необходим минимум 272 мандата, чтобы получить возможность сформировать правительство.

В процессе голосования гражданам будут помечать указательный палец руки трудносмываемыми чернилами, чтобы они не смогли проголосовать повторно.

По данным BBC, в штате Андхра Прадеш в первый день голосования на нескольких разных участках произошли беспорядки, жертвами которых стали два человека. В штате Чхаттисгарх на участке было приведено в действие самодельное взрывное устройство, однако никто не пострадал.

На выборах 2014 года явка составила 66%. В 1951 году выборы в Индии длились три месяца. Самыми короткими в истории страны стали выборы 1980 года: они прошли за 4 дня.

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