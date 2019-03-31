Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 10:52

Гонконг. 31 марта. ИНТЕРФАКС - При выполнении планового полета в воскресенье разбился самолет ВВС Индии МиГ-27, сообщила газета Times of India.

Инцидент произошел в районе города Джоджхпур северо-западного штата Раджастан.

Как отмечает издание, пилот катапультировался. По предварительной информации, разрушений на земле на месте падения самолета не наблюдается.

Предыдущая катастрофа МиГ-27 индийских ВВС произошла 4 сентября 2018 года в районе того же города Джодхпур.

По данным Times of India, тогда пилот так же катапультировался и не пострадал.

В ВВС Индии тогда отмечали, что на вооружении страны находятся две эскадрильи истребителей МиГ-27. Их планируется списать в 2019 году.

1гк ав

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