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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 10:35 27.06.2018 - 10:35

Дели. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии истребитель Су-30МКИ разбился в среду в индийском штате Махараштра, сообщает интернет-портал индийской газеты "Таймс оф Индиа".

Оба пилота успешно катапультировались. Информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента также нет.

"Таймс оф Индиа" отмечает, что с момента принятия на вооружение разбились как минимум восемь индийских истребителей Су-30МКИ. При этом в ВВС Индии в рамках $12-милиардного контракта с Россией уже поступили 240 истребителей Су-30МКИ из 272 приобретаемых машин: большая значительная их часть была собрана по лицензии индийским концерном Hindustan Aeronautics Limited.

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