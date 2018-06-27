Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Дели. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии истребитель Су-30МКИ разбился в среду в индийском штате Махараштра, сообщает интернет-портал индийской газеты "Таймс оф Индиа".

Оба пилота успешно катапультировались. Информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента также нет.

"Таймс оф Индиа" отмечает, что с момента принятия на вооружение разбились как минимум восемь индийских истребителей Су-30МКИ. При этом в ВВС Индии в рамках $12-милиардного контракта с Россией уже поступили 240 истребителей Су-30МКИ из 272 приобретаемых машин: большая значительная их часть была собрана по лицензии индийским концерном Hindustan Aeronautics Limited.

1бф аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс