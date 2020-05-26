Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 21:27

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Противомалярийный препарат гидроксихлорохин не имеет серьезных побочных эффектов и может использоваться в качестве профилактики от коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на генерального директора Индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR) Балрама Бхаргаву.

"Мы рекомендуем его для профилактики, (его прием - ИФ) можно продолжать, вреда не будет", - сказал он.

По его словам, при применении препарата "серьезных побочных эффектов не было", хотя отмечались случае тошноты, рвоты и учащенного сердцебиения. В то же время, он подчеркнул, что медики и прочие сотрудники сферы здравоохранения, принимающие препарат, все равно должны носить средства индивидуальной защиты.

На прошлой неделе, напоминают СМИ, ICMR в своих предписаниях расширил сферу использования гидроксихлорохина: отныне все сотрудники сферы здравоохранения в больницах могут в течение нескольких недель под пристальным медицинским наблюдением принимать этот препарат.

В то же время, отмечают СМИ, на Индию приходится 70% мирового производства гидроксихлорохина. Его производство в последнее время увеличилось вместе с ростом спроса после того, как президент США Дональд Трамп назвал этот препарат потенциальной панацеей от коронавируса.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ в целях безопасности временно приостановили клинические испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса.

Споры по поводу использование гидроксихлорохина при COVID-19, который изначально был разработан как противомалярийное средство, но со временем получил и иные применения, продолжаются во всем мире. В частности, большой резонанс вызвало недавнее признание Трампа в том, что он принимал этот препарат в профилактических целях. Оппоненты Трампа критиковали его за то, что по сути он разрекламировал препарат, не имея уверенности в его эффективности и безопасности.

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