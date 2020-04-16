Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 9:37

Дели. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В Дели власти отправили в карантин 72 семьи после того, как они получили пиццу от зараженного коронавирусом курьера, сообщает в четверг газета Times of India.

Также в карантин попали 16 коллег доставщика пиццы. Он сам находится в больнице.

Местные власти сообщили, что карантин - мера предосторожности, а все доставщики этой сети соблюдали правила безопасности.

Ранее власти Индии выпустили карту, на которой обозначили уровень заражения коронавирусом в городах. Шесть крупных индийских городов, включая столицу Дели и финансовую столицу Мумбай, были обозначены как "красные зоны". Красные зоны обозначают места с высоким уровнем заражения, оранжевые - зоны с небольшим уровнем заражения, а зеленые - область без инфекций. Зеленых зон на карте нет, красных зон всего 170.

Помимо Дели и Мумбая, помечены красным города Ченнай, Бангалор, Калькутта и Хайдарабад. В красных зонах будут усилены проверки, а также уровень тестирования, чтобы определить, насколько сильно затронута каждая область.

Премьер Индии Нарендра Моди во вторник объявил о продлении до 3 мая ограничений на передвижение жителей по всей стране в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.

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