Гонконг. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Силы безопасности Индонезии в понедельник арестовали девять человек, готовивших нападение на полицию и связанных с группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает агентство Associated press (AP).
"Они готовили себя - посредством тренировок в военизированном стиле сразу в нескольких местах - к атаке на полицию", - цитирует AP слова представителя местных правоохранительных органов.
Аресты были произведены в Джакарте, а также в Бекаси - городе-спутнике Джакарты. У арестованных были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, ножи, военная униформа и экстремистская литература.
AP напоминает, что власти Индонезии провели интенсивную кампанию против исламских экстремистов после того, как взрывы нескольких бомб в 2002 году на Бали привели к гибели 202 человек: большинство из погибших были иностранные туристы.
Однако, отмечает AP, в последнее время в Индонезии появились радикальные группы, которые, вдохновляясь действиями ИГ, вместо нападений на представителей западных стран стали совершать атаки на индонезийские силы безопасности и на других местных жителей.
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