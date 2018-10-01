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Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Около 1,2 тыс. осужденных бежали из трех тюрем на индонезийском острове Сулавеси после произошедшего в этом регионе землетрясения и цунами, сообщила в понедельник глава Минюста страны Шри Пугу Утами.

"Я уверена: они сбежали, потому что испугались того, что могут пострадать от землетрясения. Это наверняка было вопросом жизни и смерти для осужденных", - приводят западные СМИ ее слова журналистам.

Глава Минюста отметила, что в частности, большинство из заключенных, сбежавших из тюрем в населенном пункте Донгалле, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

Число погибших может достигать 1,2 тыс. человек.

1кю аю

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Интерфакс