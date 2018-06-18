В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами на борту
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Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - На озере Тоба на индонезийском острове Суматра в понедельник затонул паром, на борту которого находились 80 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.
В результате инцидента есть, по меньшей мере, один погибший.
На данный момент продолжается спасательная операция в районе крушения. По последним данным удалось спасти 18 человек, судьба остальных пока неизвестна.
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Интерфакс