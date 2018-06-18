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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 17:38 18.06.2018 - 17:38

Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - На озере Тоба на индонезийском острове Суматра в понедельник затонул паром, на борту которого находились 80 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

В результате инцидента есть, по меньшей мере, один погибший.

На данный момент продолжается спасательная операция в районе крушения. По последним данным удалось спасти 18 человек, судьба остальных пока неизвестна.

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