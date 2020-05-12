Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:43

Дели. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Индонезии планируют ослабить ограничительные меры и разрешить жителям страны возрастом до 45 лет ходить на работу, сообщают во вторник местные СМИ.

По словам руководителя специальной группы по борьбе с коронавирусом Дони Монардо, такие шаги позволят предотвратить дальнейшие массовые увольнения в стране.

"Молодые люди до 45 лет физически здоровы. И если они подвергаются заражению коронавирусом, то они, вероятно, не заболеют, потому что у них не проявляется никаких симптомов", - отметил Монардо.

По данным издания "Джакарта пост", за время пандемии почти 3 млн людей в Индонезии потеряли работу.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Индонезии зарегистрировали 14,2 тыс. случаев заражения, около 1 тыс. человек скончалось. Почти 3 тыс. выздоровели.

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