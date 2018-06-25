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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 8:37 25.06.2018 - 08:37

Гонконг. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Индонезии в понедельник сообщили, что обнаружили предположительное место нахождения парома, затонувшего на озере Тоба на индонезийском острове Суматра, и попросили помощи других стран в извлечении обломков, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

К месту крушения было доставлено морское сонарное оборудование, однако водолазы не могут опуститься на глубину более 50 метров, в то время как предположительно обломки парома находятся на глубине 490 метров.

"Мы делаем все возможное в сложившейся ситуации, однако у нас нет роботов, мы пытаемся получить помощь от других стран. Сложно найти оборудование, которое поднимет судно с глубины более 100 метров, тем более, что сначала его придется разрезать на части", - сказал в понедельник один из руководителей операции.

Полиция арестовала четырех человек, включая нескольких транспортных чиновников, обвинив их в халатности, ставшей причиной катастрофы. На борту парома в момент крушения находилось около 200 человек - почти в пять раз больше максимально допустимого числа пассажиров. Из них лишь 18-ти, в том числе капитану, удалось спастись.

Паром затонул 17 июня, однако за восемь дней поисков удалось обнаружить лишь несколько тел погибших. Следствие предполагает, что многие из пассажиров оказались запертыми внутри судна.

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