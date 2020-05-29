Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 10:40

Дели. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Мусульмане в ряде районов Индонезии приняли участие в пятничных молитвах во вновь открытых для посещений мечетях, сообщает агентство Associated Press.

Мечети в самой населенной мусульманской страны мира возобновили работу в пятницу, однако с ограничениями.

В мечети не пускают детей, верующие должны соблюдать дистанцию как минимум в один метр и быть в масках. На входах работают военные и полиция, они обеспечивают соблюдение эпидемиологических требований.

За время пандемии в Индонезии зафиксировали более 24,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 1,5 тыс. скончалось.

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