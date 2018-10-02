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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 10:24 02.10.2018 - 10:24

Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Индонезии арестовала более 30 человек, которых подозревают в совершении ограблений после того, как на прошлой неделе в районе индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение, передают во вторник местные СМИ.

"Мы задержали уже 35 человек. Если они грабят магазины, то мы их задерживаем и начинаем расследование", - приводят СМИ слова заместителя главы местной полиции Ари Доно Сукманто.

Ранее также сообщалось, что примерно 1,2 тыс. осужденных бежали из трех тюрем на Сулавеси после произошедшего в этом регионе землетрясения.

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

По последним данным, число погибших достигает 1234 человек.

1тэ аю

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