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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 10:02 19.06.2018 - 10:02

Гонконг. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Около 350 человек принимают участие в поисково-спасательной операции пропавших без вести спустя сутки после того, как в озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра затонул паром с пассажирами, сообщают во вторник местные СМИ.

По данным властей, на борту парома, затонувшего накануне, находилось около 80 человек. Среди них один человек погиб, еще 18 уже удалось спасти.

Однако в местное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий обратились около 65 человек, заявивших, что их родственники и близкие пропали после крушения парома.

Власти полагают, что паром осуществлял деятельность по перевозке пассажиров, не имея на это лицензии.

Причина кораблекрушения пока неизвестна. Работа спасателей затруднена из-за плохих погодных условий и, в частности, высоких волн.

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