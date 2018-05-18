Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 9:46 18.05.2018 - 09:46

Гонконг. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Радикальный индонезийский проповедник Аман Абдурахман, которого обвиняют в организации нападения в Джакарте в 2016 году, а также в причастности к недавним терактам на Яве, может быть приговорен к смертной казни, с таким предложением выступила сторона обвинения.

"Мы просим судейский совет приговорить Амана Абдурахмана к смертной казни", - заявила в пятницу прокурор Анита Девайяни в окружном суде в Джакарте.

Предполагается, что А.Абдурахман может возглавлять крупную ячейку террористической группировки ИГ (запрещена в России - ИФ) на территории Юго-Восточной Азии. Также он является духовным лидером местной экстремистской группировки "Джамах Аншарут Дауля".

На данный момент А.Абдурахман уже приговорен к тюремному заключению по обвинению в причастности к нескольким терактам.

Его обвиняют в организации теракта в 2016 году в Джакарте, в результате которого погибли восемь человек, включая нападавших.

Также следствие предполагает, что он стоит за недавней серией терактов в городе Сурабая на Яве. На этой неделе несколько семей, включая детей в возрасте 9 и 12 лет, подорвали себя в нескольких церквях города, а также в полицейском участке. В результате терактов погибли 13 человек.

бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line