Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 15:20

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Неизвестные обнародовали около 25 тыс. адресов электронной почты и паролей, которые предположительно принадлежат сотрудникам министерства здравоохранения США, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим организациям, сообщила в среду The Washington Post.

"Неонацисты и сторонники превосходства белой расы извлекли выгоду из этого списка (адресов - ИФ) и активно распространили его, - цитирует газета слова директора американской разведывательной группы SITE Риты Кац. - Используя эту информацию, ультраправые экстремисты призывали к проведению кампаний преследования, распространяя при этом теории заговора о пандемии коронавируса".

По данным The Washington Post, больше всего опубликованных адресов - 9938 - принадлежат министерству здравоохранения и социальных служб США, 6857 заявлены как почтовые адресы центров по контролю и профилактике заболеваний, 5120 принадлежат Всемирному банку и 2732 - ВОЗ.

Между тем, по словам основателя австралийской компании Internet 2.0 Роберта Поттера, компьютерные системы ВОЗ недостаточно защищены, в частности, это касается ненадежности паролей.

The Washington Post отмечает, что некоторое количество адресов относятся к Фонду Билла и Мелинды Гейтс и Уханьскому институту вирусологии, где, как предполагается, произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Позднее Фонд Билла Гейтса распространил заявление о том, что там следят за ситуацией, и пока не выявили признаков нарушения данных в фонде.

Директор SITE отметила, что распространение данных электронной почты является частью многомесячной кампании по использованию пандемии COVID-19 в качестве оружия. При этом отмечается, что в SITE не удалось проверить подлинность данных почтовых адресов и паролей.

Как сообщает газета, списки сначала были опубликованы на анонимном форуме "4chan", затем на веб-сайте Pastebin, в твиттере и некоторых телеграм-каналах экстремистского толка.

Ссылки на взломанную информацию начали появляться в сети. Одним из наиболее заметных мест распространения дезинформации о вирусе стал телеграм-канал Terrorwave Refined - там люди публикуют данные о том, что COVID-19 является вирусом, искусственно соединенным с ВИЧ.

1ви ар*

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