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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 13:15 07.06.2018 - 13:15

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Жители Иордании вновь вышли на демонстрации, чтобы выразить недовольство программой, предусматривающей реформу подоходного налога и введение жестких мер экономии, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Участники протестов требуют отменить запланированные изменения подоходного налога, снизить цены на бензин, вернуть субсидии на хлеб и принять шаги по борьбе с коррупцией.

Изменения в налоговое законодательство были подготовлены в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, который ранее предоставил Иордании помощь в размере более $700 млн. В случае принятия реформы вырастет число налогоплательщиков, перечень налоговых льгот будет сокращен, а список имущества, облагаемого налогом, увеличится.

Жители Иордании считают, что налоговая реформа негативно скажется на малообеспеченных слоях населения и среднем классе. Реформа направлена на уменьшение государственного долга, который достиг $37 млрд.

Протесты начались в Иордании в прошлую среду и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что в минувший понедельник премьер-министр страны Хани аль-Мульки подал в отставку. Король Иордании Абдалла II пообещал пересмотреть некоторые положения налоговой реформы.

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