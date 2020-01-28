Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 12:02

Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля объявила об усилении присутствия в Иорданской долине в преддверии оглашения плана по ближневосточному урегулированию, сообщает во вторник интернет-портал израильского издания The Jerusalem Post.

В частности, в этот район направлены дополнительные силы пехоты, отмечает газета.

Размещение проводится из превентивных соображений на случай возникновения в этом районе беспорядков, связанных с оглашением плана.

Ожидается, что во вторник 12:00 по местному времени в Вашингтоне (20:00 мск) президент США Дональд Трамп обнародует план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который в СМИ называют "сделкой века".

Трамп назвал этот план "шансом на мир" на Ближнем Востоке.

Разработкой плана несколько лет подряд занимались сотрудники администрации Трампа, причем его экономическая часть была обнародована еще в 2019 году.

Теперь, как ожидается, Вашингтон представит политическую часть плана.

1ар бп

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