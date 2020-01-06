Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 12:49

*** Начата подготовка для вывода из страны иностранных войск

Дубай. 6 января. ИНТЕРФАКС - Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака, сообщил в понедельник журналистам представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак", - заявил он, отметив, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По словам Халфа, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

Побудительным мотивом таких действий стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

1ар вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!