Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 14:06

Дубай. 21 января. ИНТЕРФАКС - В ходе антиправительственных протестов в Багдаде один человек погиб, 14 пострадали, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Протестующие собрались на одном из основных шоссе Багдада, жгли шины и мешали автомобильному движению, некоторые из них бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

В результате произошли стычки между полицией, пытающейся разогнать собравшихся, и участниками протестов. Полицейские применили слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие.

С начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 в столкновениях с силами безопасности погибли как минимум 500 человек.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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